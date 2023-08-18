В Таганроге благодаря гордуме выпустили почтовую карточку к 100-летию Михаила Танича. Фото: Дума Таганрога

В Таганроге выпустили почтовую карточку к 100-летию Михаила Танича. Об этом сообщили на сайте гордумы.

Открытка напечатана и внесена в каталог АО «Марка» 16 августа. Всего сделали 3800 экземпляров. Отметим, что почтовая карточка в честь юбилея Михаила Танича появилась по инициативе думы Таганрога.

По словам председателя гордумы – главы Таганрога Инны Титаренко, обращения направлялись в АО «Марка» и «Почту России». Инициатива была поддержана и семьей поэта.

Штемпелевание открытки планируется провести в Таганроге 15 августа. В этот день будет отмечаться юбилей поэта. Кроме того, в рамках праздничных мероприятий состоится концерт с участием известных исполнителей из столицы нашей страны. Место проведения мероприятия и состав участников пока уточняются.

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