В СК рассказали, почему было закрыто дело о гибели 14-летней девочки во время ливня в Ростове

Решение закрыть дело приняли в Ленинском суде. Фото: Артем КИЛЬКИН

В следственном комитете России прокомментировали закрытие дела о гибели девочки во время ливня в Ростове. Разъяснения опубликовано на сайте ведомства.

Напомним, 14-летняя школьница погибла во время непогоды в 2016 году. Тогда сообщалось, что девочка утонула в потоке дождевой воды. После этого уголовное дело возбудили в отношении бывшего первого заместителя главы администрации города. Чиновника подозревали в халатности. 18 августа в пресс-службе судом региона сообщили, что Ленинский суд принял решение закрыть дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В следственном комитете сообщили, что дело было возбуждено в Первом следственном управлении ГСУ СК. Исследовав материалы дела, следствие предъявило чиновнику обвинение в халатности и служебном подлоге. Однако в 2019 году обвинительное заключение не было утверждено, дело вернули для дополнительного следствия.

После этого дело было передано в аппарат Главного следственного управления, а в дальнейшем направлено в Генпрокуратуру. На этот раз обвинительное заключение утвердили.

В СК добавили, что председатель Александр Бастрыкин поручил следственному управлению представить доклад о результатах расследования.

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