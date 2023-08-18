В Ростове 3 сентября перекроют дорогу из-за чествования иконы Божией Матери Донской

Водителям стоит заранее выбрать свой маршрут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько улиц в Ростове 3 сентября перекроют из-за чествования иконы Божией Матери Донской. Об этом сообщили в администрации донской столицы. Так, автомобили не смогут проехать с 6 до 14 часов на участке улицы Московской от Буденновского проспекта до Газетного переулка.

Причиной временного перекрытия дороги – мероприятие, посвященное чествованию иконы Божией Матери Донской в Кафедральном соборе.

Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.

Напомним, что в Ростове на улице Согласия введут одностороннее движение. Новую схему движения должны ввести до конца октября текущего года.

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