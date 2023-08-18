Жителей Таганрога в выходные дни ждет солнечная и жарка погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге на выходных ожидается жара до +36 градусов. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В субботу, 19 августа, в приморском городе ожидается солнечная погода. Днем воздух прогреется до +36 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +30 градусов, и в городе станет немного прохладнее. Порывы ветра в этот день достигнут 4-6 метров в секунду.

В воскресенье, 20 августа, в Таганроге синоптики прогнозируют аналогичную погоду. В дневное время столбики термометров достигнут +35 градусов. К вечеру в городе до +24 градусов. В этот день в городе ожидается слабый ветер до четырех метров в секунду.

Отметим, что в сильную жару не стоит много находиться на солнце, а также нужно пить достаточное количество воды.

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