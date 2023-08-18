В Новочеркасске мужчина угнал грузовик, чтобы навестить дочь

Мужчину задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске 38-летнего мужчину подозревают в угоне грузовика. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина работал в одной из строительных компаний охранником. Директор предприятия припарковал грузовик на территории строительной фирмы. У охранника был доступ к ключам от транспорта. Мужчина решил не терять возможности и воспользоваться моментом. Он взял ключи от грузовика и поехал на нем навестить свою дочь после работы. Когда директор фирмы обнаружил пропажу, то обратился в полицию.

Спустя время мужчину задержали правоохранители. В отношении охранника возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области парень угнал у лучшего друга скутер, пока тот спал

В Орловском районе задержали 18-летнего угонщика скутера (подробнее)