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НовостиПроисшествия18 августа 2023 19:45

В Новочеркасске мужчина угнал грузовик, чтобы навестить дочь

В Новочеркасске задержали охранника строительной компании за угон грузовика директора фирмы
Лейла МИРИШОВА
Мужчину задержали правоохранители

Мужчину задержали правоохранители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске 38-летнего мужчину подозревают в угоне грузовика. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина работал в одной из строительных компаний охранником. Директор предприятия припарковал грузовик на территории строительной фирмы. У охранника был доступ к ключам от транспорта. Мужчина решил не терять возможности и воспользоваться моментом. Он взял ключи от грузовика и поехал на нем навестить свою дочь после работы. Когда директор фирмы обнаружил пропажу, то обратился в полицию.

Спустя время мужчину задержали правоохранители. В отношении охранника возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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