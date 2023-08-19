Электричка «Ростов — Таганрог» начнет делать остановки в Танаисе

В Танаисе также будет делать остановку электричка из Таганрога в Ростов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Электрички из Ростова в Таганрог и обратно будет делать остановки в Танаисе. Об этом сообщается на сайте СКЖД.

Поезд № 6510 «Ростов — Таганрог» будет останавливаться в Танаисе в 19.25. Прибытие в Таганрог — в 20.25.

Поезд № 6519 «Таганрог — Ростов» будет приезжать в Танаис в 7.54, в Ростов — в 8.36.

Ранее председатель Заксобрания Александр Ищенко предложил запустить электричку из Ростовской области в сторону Луганской народной республики. По его словам, в том, чтобы пользоваться ж/д веткой на Чертково заинтересованы жители Мелового района и всей ЛНР.

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