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НовостиОбщество19 августа 2023 7:22

Электричка «Ростов — Таганрог» начнет делать остановки в Танаисе

Поезд будет прибывать на станцию по утрам
Михаил СТРИЖЕВ
В Танаисе также будет делать остановку электричка из Таганрога в Ростов.

В Танаисе также будет делать остановку электричка из Таганрога в Ростов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Электрички из Ростова в Таганрог и обратно будет делать остановки в Танаисе. Об этом сообщается на сайте СКЖД.

Поезд № 6510 «Ростов — Таганрог» будет останавливаться в Танаисе в 19.25. Прибытие в Таганрог — в 20.25.

Поезд № 6519 «Таганрог — Ростов» будет приезжать в Танаис в 7.54, в Ростов — в 8.36.

Ранее председатель Заксобрания Александр Ищенко предложил запустить электричку из Ростовской области в сторону Луганской народной республики. По его словам, в том, чтобы пользоваться ж/д веткой на Чертково заинтересованы жители Мелового района и всей ЛНР.

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