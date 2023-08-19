Экс-мэра Новочеркасска Зюзина отправили в колонию на 8 лет

Бывший глава администрации Игорь Зюзин не смог обжаловать приговор Ростовского областного суда. Информация об этом опубликована в картотеке Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

— Суд оставил обжалуемые судебные решения без изменений, — говорится в картотеке.

Напомним, Игоря Зюзина задержали в 2019 году. Следствие считает, он совершил преступление, когда был мэром Зверево в 2017 году. Согласно версии правоохранителей он получил взятку в размере 2,6 миллиона от руководителя фирмы. За это чиновник обещал беспрепятственно принимать работы, выполненные в рамках госконтракта.

В 2021 году Октябрьский районный суд приговорил Зюзина к штрафу в размере 3 миллиона рублей. После нескольких обжалований дело снова рассмотрели в Ростовском областном суде. В результате весной 2023 года его приговорили к реальному сроку — восьми годам лишения свободы.

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