Жителям Ростовской области пообещали аномальную жару, как в Турции

Жара ожидается в выходные и на следующей неделе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Ростовской области и других южных регионов предупредили об аномальной жаре. Такой прогноз сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанда спрогнозировал, что в донском регионе, а также в Краснодарском крае, на Ставрополье и Северном Кавказе ожидается до +39 градусов. Он объяснил, что это на 4 — 6 градусов выше нормы. Столбики термометров будут держаться на высоких отметках в выходные в первую половину следующей недели.

— Там действует антициклональный режим, он обусловливает жару, — назвал специалист причину погодных условий.

По его словам, такая жара больше характерна для Юга Турции, чем, например, для Краснодарского края.

Напомним, согласно прогнозу ростовского климатолога Александра Иошпы, спад жары начнется на следующей неделе. Он пояснил, что в конце августа солнце уходит, а земля охлаждается, что и приходит к постепенному похолоданию.

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