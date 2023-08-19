20-километровая пробка образовалась на М-4 «Дон» в Ростовской области

Пробка начинается от моста через Северский Донец. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Транспортный затор возник в районе Каменска-Шахтинского, сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Пробка начинается от моста через Северский Донец в Каменском районе. Там сейчас проходят дорожные работы. Движение затруднено до развязки на микрорайон Лиховской в Богдановском сельском поселении. Затруднен проезд и по самой развязке - в этом районе, по данным сервиса, произошло, ДТП. Затор сковал также несколько километров до Божковского сельского поселения.

Затор растянулся на десятки километров. Фото: Яндекс.Карты.

Общая протяженность пробки на данный момент составляет около 20 километров. Точная причина дорожной ситуации пока неизвестна. Официальной информации об аварии не поступало.

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