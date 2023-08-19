В Ростовской области погибла пропавшая 85-летняя женщина

Что произошло с пенсионеркой, пока неизвестно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области погибла 85-летняя пенсионерка, которая пропала 11 августа. Информация об этом опубликована на сайте поискового объединения «ЛизаАлерт».

Женщина ехала из поселка Талового в Шахтах в Новочеркасск. Однако до места она так и не добралась. Близкие забили тревогу — обратились в полицию и к волонтерам.

На днях пенсионерку нашли мертвой. Что с ней произошло, пока неизвестно.

Напомним, в Ростовской области продолжают разыскивать 19-летнего парня из села Покровское. О местоположении ничего неизвестно с 17 августа.

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