В Ростове собрали и вывезли 75 тонн мусора

Кроме уборки участники обрезали аварийные деревья и покосили сорную траву. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону прошел субботник на подъездной дороге к стадиону «Авиатор». Работы организовало управление благоустройства и лесного хозяйства донской столицы.

Дорога находится на улице Зеленой, 22. Несмотря на регулярные уборки, здесь часто возникают свалки. Участники субботника очистили территорию от мусора, обрезали и распилили аварийные деревья, вывезли отходы. Кроме того, провели покос сорной растительности.

В администрации призвали жителей бережно относиться к природе.

— Уважаемые жители и гости нашего города, каждый из нас может внести свой вклад в охрану окружающей среды, и каждое маленькое действие может стать шагом к большой перемене, — обратились власти к ростовчанам.

Напомним, первый городской субботник в Ростове прошел весной. Его участники очистили свыше 700 квадратных метров территории. Было вывезено более 300 тонн мусора.

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