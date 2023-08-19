В Ростове неделю ищут 42-летнего пропавшего мужчину

Мужчина пропал 13 августа. Фото: "ЛизаАлерт".

В Ростове ищут пропавшего 42-летнего Дмитрия Огурцова. Об этом сообщается на странице поисковой организации «ЛизаАлерт».

Ростовчанин вышел из дома и не вернулся 13 августа. Близкие обратились за помощью в полицию. Кроме правоохранителей к поискам подключились волонтеры.

Рост Дмитрия Огурцова — 178 сантиметров, у него нормальное телосложение. Волосы светло-русые, глаза светло-карие.

Всех, кому что-либо известно о местоположении Дмитрия Огурцов, просят обращаться по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Напомним, в Ростовской области также продолжают искать 19-летнего парня. Молодой человек пропал 17 августа в селе Покровское Неклиновского района.

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