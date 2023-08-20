В Таганроге задержали грабителя, напавшего на 60-летнюю женщину

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Таганроге мужчина напал на 60-летнюю женщину и ограбил ее. Подозреваемый задержан, сообщили в донском управлении МВД по Ростовской области.

Пострадавшая рассказала полицейским, что возвращалась домой с рынка. В этот момент на нее напал неизвестный. Мужчина забрал у нее ювелирное украшение стоимостью около 20 тысяч рублей.

Подозреваемого поймали. Им оказался 20-летний житель Таганрога. Он рассказал, что заметил женщину еще на рынке, а после преследовал ее, пока не наступил подходящий момент.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», — прокомментировали в МВД.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, как телефонные мошенники заставили женщину взять кредит на миллион рублей. Пострадавшая оформила займ, но аферисты так и не получили деньги.

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