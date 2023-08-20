Жителей Ростовской области предупредили об усилении жары до +40

В МЧС призвали дончан быть внимательными и осторожными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 20 и 21 августа ожидается усиление жары. Об этом сообщили в донском управлении МЧС.

По данным ведомства, температура воздуха может достигать +40 градусов.

Кроме того, в большинстве районов сохраняется высокая пожароопасность.

Напомним, ранее о сильной жаре дончан предупредил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. В выходные и в первой половине недели температура окажется на несколько градусов выше нормы. По словам синоптика, такая погода больше характерна для Юга Турции.

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