В Ростовской области нашли фугасную авиабомбу времен ВОВ

Полицейские оцепили территорию. Фото: Андрей АБРАМОВ

В селе Чалтырь Ростовской области обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в донском управлении МЧС.

Жители обратились в МЧС накануне, в 14.40. Выехавшие на место специалисты обнаружили фугасную авиабомбу - ФАБ-50. Близлежащую территорию оцепили полицейские.

— Угрозы населению нет, — пояснили в МЧС.

Напомним, в 2021 году авиабомбу времен ВОВ обнаружили недалеко от станице Ольгинской в Аксайском районе. Тогда пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России уничтожил опасную находку в поле путем подрыва.

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