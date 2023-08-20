В Ростовской области нашли фугасную авиабомбу времен ВОВ

Полицейские оцепили территорию.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В селе Чалтырь Ростовской области обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в донском управлении МЧС.
Жители обратились в МЧС накануне, в 14.40. Выехавшие на место специалисты обнаружили фугасную авиабомбу - ФАБ-50. Близлежащую территорию оцепили полицейские.
— Угрозы населению нет, — пояснили в МЧС.
Напомним, в 2021 году авиабомбу времен ВОВ обнаружили недалеко от станице Ольгинской в Аксайском районе. Тогда пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России уничтожил опасную находку в поле путем подрыва.
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