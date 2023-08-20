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НовостиПроисшествия20 августа 2023 11:26

В Ростовской области два человека пострадали при столкновении автомобилей

Пассажиров, пострадавших ДТП в Батайске, доставили в больницу
Михаил СТРИЖЕВ
Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Гайдаш. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Гайдаш. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Батайске в Ростовской области два человека пострадали при столкновении автомобилей. Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Гайдаш около 16 часов 19 августа.

Водитель «Лады 212140» ехал по второстепенной дороге по улице Гайдаш. По предварительным данным, он не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Гольф», который в этот момент двигался по главной дороге на Ленина. В результате машины столкнулись.

— В результате ДТП 52-летний и 51-летний пассажиры «Лады» получили травмы и были доставлены в больницу, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 18 августа на трассе «Ростов – Родионово-Несветайская – Новошахтинск» автомобиль «ВАЗ» врезался в грузовик «Шаман». Водителя легковушки и его пассажира госпитализировали.

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