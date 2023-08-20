В Ростове ограничат движение автомобилей ночью 21 августа из-за откачки воды

Ограничения будут действовать три часа. Фото: Ольга ЮШКОВА

В Ростове-на-Дону ночью 21 августа ограничат движение транспорта на нескольких участках Кировского района. Меры связаны с работами по откачке воды улице Шоссейной, 176А, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 00.00 до 3.00 в следующих местах: съезд с Восточного шоссе на улицу Пойменная (после поста ДПС), улица Пойменная, 1А, а также на улице Пойменной, в районе съезда на улицу Шоссейную (объезд через улицу Шоссейную).

Напомним, 3 сентября временно перекроют участок улицы Московской, от Буденновского проспекта до Газетного переулка. Ограничения будут действовать с 6.00 до 14.00 — в это время в Кафедральном соборе будет проходить чествование иконы Божией Матери Донской.

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