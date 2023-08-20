В Ростовской области с начала июня произошло больше 900 пожаров

В Ростовской области с начала июня произошло 929 пожаров. Об этом сообщил главный государственный инспектор Ростовской области по пожарному надзору Сергей Мордвиненко.

По словам Мордвиненко, количество возгораний этим летом оказалось в два раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

— Связано это с погодными условиями. В Ростовской области случались кратковременные и долговременные осадки. Почти каждую неделю шли дожди, — объяснил инспектор.

По его словам, чрезвычайная пожароопасность регистрируется этим летом на отдельных территориях. Обычно это восточные районы, где преобладают степи.

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