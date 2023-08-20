В Ростове водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку

Предварительно, мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил школьницу. Происшествие случилось около 13 часов 20 августа на улице Вересаева.

По предварительным данным, 13-летняя девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент на нее наехал автомобиль «Фольксваген Тигуан».

— В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, в Батайске 19 августа на пересечении улиц Ленина и Гайдаш столкнулись «Лада» и «Фольксваген Гольф». В результате аварии пострадали два пассажира отечественного авто.

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