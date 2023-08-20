Ростовчан предупредили о тепловых судорогах из-за сильной жары

Ростовчан призвали быть внимательнее к своему здоровью. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове вот уже несколько дней сохраняется сильная жара. Синоптики призвали жителей быть внимательнее к своему самочувствию в такую погоду.

Так, по данным специалистов, уже утром температура достигала +23 градусов. В течение дня столбик термометра мог подниматься до +35. Даже к полуночи на термометре будет до +25. Жара, согласно прогнозу, не спадет и в понедельник, 21 августа.

— Надо быть предельно осторожными на улице. Возможны тепловые судороги и тепловое истощение, - сообщают синоптики.

Напомним, ранее о сильной жаре предупредил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Ростовской области и ряде других южных регионов возможна температура до +39 градусов.

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