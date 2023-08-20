В Ростовской области мужчина пострадал при пожаре в частном доме

Площадь пожара составила 99 квадратных метров. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В станице Тацинской Ростовской области 20 августа произошел пожар в частном доме. Происшествие случилось утром на улице Юбилейной.

Как сообщили в донском управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в 9.24. Пламя охватило не только дом, но и автомобиль.

На место выехали восемь сотрудников и две единицы техники. Пожар удалось потушить на площади 99 квадратных метров.

В результате инцидента пострадал 47-летний мужчина. Он получил ожоги.

Напомним, ранее в МЧС рассказали, что с июня в Ростовской области произошло 929 пожаров. Показатель оказался в два раза меньше, чем в прошлом году.

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