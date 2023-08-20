В Ростове ищут пропавшего мужчину, который нуждается в медицинской помощи

Мужчину ищут с 19 августа. Фото: "ЛизаАлерт".

В Ростове-на-Дону разыскивают 28-летнего Вячеслава Ткачева. Об этом сообщили в поисковой организации «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал 19 августа. Близкие сразу забили тревогу. Вячеслав нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

К поискам подключились полиция и волонтеры. Однако пока результата они не дали.

Рост пропавшего — 171 сантиметр. У него худощавое телосложение, темно-каштановые волосы, карие глаза. В день исчезновения на нем были коричневая футболка, голубые джинсы и голубые кроссовки.

Всем, кто что0либо знает о местоположении Вячеслава Ткачева, просиба обращаться по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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