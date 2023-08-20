Несколько участков в центре Ростова выставили на продажу под застройку

Все участки расположены в центре города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Собственники нескольких участков в центре Ростова выставили их на продажу. Информация об этом появилась на одном из сайтов бесплатныхх объявлений.

Несколько смежных участков продаются в районе улицы Тельмана. Их общая площадь составляет 21,34 сотки. Автор объявления утверждает, что территория частично освобождена от строений. По его словам, участки подходят для строительства МКД и офисных зданий. Стоимость недвижимости — 140 млн рублей.

В другом объявлении говорится о продаже участка под строительство проектируемого офисного здания — за 80 млн рублей. Поясняется, что по сути это два участка площадью 17 соток, которые располагаются по улице Большая Садовая. Можно приобрести одну из частей территории по отдельности.

Еще один участок располагается на улице Серафимовича. В агентстве, которое продает недвижимость, уточняют, что территория подойдет под строительство отеля, многофункционального центра, магазина, ресторана и других объектов. Стоимость участка площадью 4,7 соток — 16 миллионов.

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