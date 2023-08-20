Массовые отключения света пройдут в Ростове на новой неделе

Отключения электричества пройдут на следующей неделе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону сотни домов останутся без света на неделе с 21 по 25 августа. Об этом сообщается на сайте «Донэнерго».

По данным организации, причина отключений электричества — техническое обслуживание оборудования и ремонтные работы.

21 августа

9.00 — 17.00

Ул. Двинская 22-30; ул. 26 июня 21-31, 20-30; ул. Щербакова 95-109; ул. Волжская 19-29, 28-38; ул. Калужская 1-37, 2-26; ул. Абаканская 1-55, 2-20, 20/1; ул. Кизитириновская балка 1-103, 2-70; ул. Комсомольская 83-87, 86-96; ул. 45-я линия 9-11; ул. Сарьяна 82-86; ул. Ручейная 1-13, 2-10; ул. Александровский Спуск 2-6; ул. Мурманская 126-144, 117-135; ул. Камская 118-136, 127-149; ул. Волжская 138-156, 127-147; ул. 1-я Грамши 56-66, 45-55; ул. 2-я Грамши 81; просп. Коммунистический 34/1, 34/3, 34/5, 34/6, 36/1; просп. Стачки 225.

9.00 — 18.00

Ул. Социалистическая 114-122, 119-125.

22 августа

8.00 — 17.00

Ул. Богданова 20-54, 21-71; ул. Подвойского 14-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; ул. 29-я линия 79-131, 70-106; ул. 31-я линия 77-129, 78-132; ул. 33-я линия 77-141, 72-132; ул. 35-я линия 94-138

9.00 — 17.00

Ул. Буйнакская 28-30; пер. Кривошлыковский 12-44, 11-37 ;просп. Коммунистический 35/1, 35, 35/2, 37, 37/1; Б/О «Восход», «Локомотив», «Ветерок», «Крылья», «Витязь», РТТУ

12.00 — 17.00

Ул. Жмайлова 17, 17/1, 19, 19/1; просп. Стачки 212, 216, 218, 222А

10.00 — 16.00

Ул. Текучева 139, 139А; пер. Семашко 117, 117Г

23 августа

9.00 — 17.00

Ул. Буйнакская 28-30, 29; пер. Кривошлыковский 12-44, 11-37; просп. Коммунистический 31, 31/3, 33, 33/2, 31/1, 33/1, 33/3, 31/4, 29/1; 1, 2, 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43-я линия 16-48, 17-29; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 39-я линия 35-77, 80-92; ул. 2-я Пролетарская 77-89, 56-66; ул. Богданова 80-84; ул. Орбитальная 74/1, 76, 76/1

12.00 — 17.00

Ул. Жмайлова 17, 17/1, 19, 19/1; просп. Стачки 212, 216, 218

24 августа

9.00 — 17.00

Ул. Лелюшенко 7, 7«Б», 9, 9/1, 9/2; ул. Миронова 3/2; пер. Кристальный 5; ул. Орбитальная 78, 78\1, 78\2, 80, 80/1; 82, 82\1; ул. Вселенная 7

25 августа

9.00 — 17.00

Ул. Кизитириновская балка 1-103, 2-70; ул. Комсомольская 83-87, 86-96; ул. 45-я линия 9-11; ул. Сарьяна 82-86; ул. Ручейная 1-13, 2-10; ул. Александровский Спуск 2-6; ул. Сарьяна 75-105; пер. Кирилловский 1-9, 2-38; ул. 41-я линия 20-28, 17-23; ул. 45-я линия 13-39, 40-54; ул. Орбитальная 82/1, 84, 84/1, 86, 86/1, 88/2.