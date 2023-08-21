В двух районах Ростова на сутки отключат воду

Воды не будет с 8.00 до 23.00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону дома в двух районах Ростова на сутки останутся без воды. Отключения продлятся с 8.00 до 23.00 21 августа, сообщили в «Ростовводоканале».

Воды не будет в дома, расположенных в следующих границах: улица 1-й Конной армии – улица Ватутина – улица Студенческая – улица Клубная. В этом районе рабочие будут переподключать водопроводные сети на улицах Клубная и Студенческая.

Отключения также пройдут на переулке Роговском, от улицы Солидарности до улицы Кржижановского. Здесь пройдет переподключение переложенного участка водопровода на Роговском переулке.

Напомним, с 21 августа в Ростове пройдут массовые отключения света. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» публиковала полный список домов, которые останутся без света.

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