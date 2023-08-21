В Ростовской области в аварии пострадали два человека

В Шахтах при столкновении отечественных авто пострадали мужчина и женщина. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Авария произошла в Шахтах 20 августа около 18:35 на перекрестке улицы Советской и проспекта Карла Маркса.

По предварительной информации, 18-летний водитель за рулем «ВАЗ 21144» при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу автомобилю «Лада Калина». За рулем второй машины находился 38-летний водитель. В результате столкновения машины сильно смяло.

Травмы получили водитель «Лады Калина» и его 44-летняя пассажирка. Пострадавших увезли на скорой в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

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