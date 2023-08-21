В Ростове рабочая неделя начнется с облачной погоды и +36

Ростовчан в первый рабочий день ждет облачность, а к вечеру пройдет небольшой дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в понедельник ожидается облачность и жара. Об этом сообщили на сайте Ростгидрометцентра.

В понедельник, 21 августа, в донской столице ожидается весь день переменная облачность. Днем столбики термометров покажут до +36 градусов. Вечером в городе ожидается небольшой дождь и прохладная погода – до +26 градусов. Ветер будет слабый всего два метра в секунду.

Отметим, что в середине недели жара в городе немного спадет, и столбики термометров покажут +29…+27 градусов в дневное время, а вечером температура понизится до +14 градусов.

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