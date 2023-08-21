Громкие звуки слышали во всех районах Ростова и окрестностях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону жителей нескольких районов напугали громкие звуки. Сообщения об этом стали распространяться в социальных сетях утром 21 августа.

Люди рассказали, что услышали грохот около 10 часов. Очевидцами стали не только жители центра, но Западного, Северного микрорайонов, Александровки и даже Суворовского. Некоторые говорят, что он доносился даже до окрестностей города. В местных пабликах появились кадры, на которых видно, как после странного звука срабатывают сигнализации машин на парковке. Кто-то пожаловался, что дома задрожали окна, затряслись межкомнатные двери.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал ростовчан сохранять спокойствие. По информации военных, жители услышали, как самолет переходит на сверхзвук. Никакая опасность людям не угрожает.

Напомним, 20 августа глава региона сообщил о предотвращении теракта, который пытались устроить с помощью дронов-камикадзе. Дронов сбили — они упали в Каменском районе и недалеко от Новошахтинска.

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