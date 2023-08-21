В России стали возможны расчеты в цифровых рублях

Фото предоставлено пресс-службой банка

На российском рынке прошла первая транзакция между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России. Операцию провели в ПСБ, рассказали в пресс-службе банка. Алгоритм финансовой операции был следующим. Клиент банка — предприниматель, работающий в онлайн-образовании, открыл электронный кошелек, создал QR-код, по которому покупатель успешно оплатил его услуги. Также бизнесмен в мобильном приложении банка обменял цифровые рубли на безналичные и обратно, и выполнил операцию b2c в цифровых рублях. Причем оплата покупок с QR-кодом проходят по ставке 0,3 процента — ниже действующих тарифов эквайринга.

- Платформа цифрового рубля, разработанная Банком России, дает возможность представителям малого и среднего бизнеса получить доступ к своему цифровому счету и начать проводить операции в новом формате даже ночью, - рассказал старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин. - Переводы в цифровой валюте помимо привычных расчетов между юрлицами и физлицами понадобятся при страховых выплатах, а также при использовании смарт-контрактов и в других процессах, где необходима повышенная безопасность и прозрачность, поскольку все расчеты в цифровых рублях ведутся с применением криптографической защиты и шифрования.

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