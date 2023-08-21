Глава администрации Батайска проинспектировал город и дал ряд поручений Фото: Дмитрий Кутепов

Глава администрации Батайска, Роман Волошин, провел осмотр города и дал ряд поручений, связанных с его благоустройством. Одним из основных вопросов, на который он обратил особое внимание, было санитарное состояние города и проблема водоотведения.

Из-за сильных дождей, этот вопрос стал особенно актуален в этом году. Чтобы решить проблемы с водоотводом, Роман Петрович поручил прочистить водоотводный кювет на улице Энгельса. Хотя рабочие стараются регулярно откачивать воду из кювета, она все равно быстро накапливается.

Кроме того, глава администрации поручил коммунальным службам проводить полив дорог в центре города.

Также было отмечено, что необходимо активнее заниматься уборкой и скашиванием травы. Особое внимание было уделено месту на пересечении улиц Энгельса и Горького, где находится заброшенный участок, а также улицам Кирова, от Энгельса до Книжного, и пересечению улиц Энгельса и Ленинградской, недалеко от продуктового магазина.

Пристальное внимание Роман Волошин уделил вопросам санитарного состояния города и водоотведению Фото: Дмитрий Кутепов

Глава администрации Батайска призвал ответственные службы незамедлительно приступить к выполнению поручений и сделал акцент на важности поддержания чистоты и благоустроенности города для комфортной жизни его жителей.

Также глава города посетил микрорайон «Солнечный», где сейчас проходят активные работы по благоустройству. Во время остановки перед въездом в район, он обратил внимание на необходимость установки светофора на пересечении переулка Талалихина и проезда Казачьего, а также на дальнейшее благоустройство территории.

Кроме того, продолжается благоустройство канала, включая отсыпку его краев щебнем и укрепление сеткой.

Все указания и поручения главы города Романа Волошина были переданы соответствующим подчиненным и подрядным организациям, которые уже приступили к их осуществлению.