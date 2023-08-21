В Ростовской области ожидаются ливни, объявлено штормовое предупреждение

Во время непогоды нельзя находиться рядом с деревьями и рекламными щитами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Местами по Ростовской области до конца суток 21 августа ожидаются ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

Жителей Дона просят быть осторожными. Во время непогоды нельзя находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, витринами и любыми другими слабоукрепленными конструкциями. Также крайне опасно подходить к оборванным проводам.

В домах при перепаде электричества следует отключать все приборы. В непогоду лучше всего оставаться в помещениях.

Добавим, попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области прогнозируют спад жары до +25 градусов

Средняя температура воздуха понизится в Ростовской области после палящего зноя (подробности)