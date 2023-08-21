В Ростовской области создали штаб по оказанию помощи переселенцам из Херсона

Руководителем штаба стал замгубернатора — министр транспорта Владимир Окунев. Фото: Александр КОЦ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о создании в регионе штаба, который займется помощью тем, кто покинул Херсон и Херсонскую область.

В частности, речь идет о помощи тем, кто был вынужден экстренно покинуть место постоянного жительства город Херсон и Херсонскую область, а также переселился на другие территории страны.

В документе отмечается, что губернатор Василий Голубев оставил за собой контроль за исполнением распоряжения.

Штаб будет состоять из семи человек. Руководителем был назначен замгубернатора — министр транспорта Владимир Окунев.

Напомним, что в понедельник, 21 августа, первый заместитель губернатора Виктор Гончаров ушел в отставку. Чиновник уволился по собственному желанию, перейдя на новое место работы.

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