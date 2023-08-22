В Ростовской области «донорский светофор» почти весь стал красным

Сдать кровь можно с понедельника по пятницу, с 8.30 до 13.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области «донорский светофор» практически весь окрашен в красный цвет. Об этом сообщается на сайте региональной станции переливания крови».

Как уточнили в самом учреждении, служба крови работает в штатном режиме. Пополняются запасы на случай экстренных ситуаций.

— Вот сейчас определенные группы мы пополнили. Остальные у нас горят красным. Мы приглашаем доноров для сдачи крови, — сообщила заместитель главврача областной станции переливания крови Ирина Ищенкова.

Ирина Владимировна пояснила, что количество сдающих кровь сократилось из-за сезона отпусков и отъезда студентов на каникулы. По ее словам, это обычная ситуация для лета.

— К осени студенты и отпускники вернутся с отдыха, и все должно стабилизироваться. А пока мы просим жителей Ростовской области помочь нам в решении данной ситуации, — отметила медик.

Она уточнила, кровь можно сдать по будням, с 8.30 до 13.00. Периодически станция переливания крови устраивает «донорские субботы», когда кровь можно сдать в первый выходной.

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