В Ростовской области рассказали о выплатах переселенцам из Херсонской области

Формирование заявок должны завершить до сентября Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Ростовской области людям, прибывшим из Херсонской области, начали распределять средства, необходимые для оплаты государственных жилищных сертификатов. Об этом сегодня, 21 августа, сообщили в министерстве строительства Ростовской области.

- Сейчас уведомляют граждан, не имеющих гражданства России или не представивших данные о гражданстве, о порядке пересмотра принятых решений. Ведется работа по финансированию заявок, по которым устранены замечания, - говорится на сайте ведомства.

По словам главы донского Минстроя Юрия Сильвестрова, к этому моменту оплатили уже 791 жилищный сертификат. На рассмотрении находятся 158 сертификатов, на пересмотре – 160.

Формирование заявок должны завершить до сентября, до этого же срока ожидается поступление средств по сертификатам, которые находятся на рассмотрении.

Все заявки сначала обрабатывают в ППК «Фонд развития территорий». Потом деньги из федерального бюджета поступают в Ростовскую область.

Напомним, с 31 мая по 26 июля отмечались сложности с выплатами. Заявки «временно не финансировались в связи с отсутствием средств федерального бюджета». 28 июля ППК «Фонд развития территорий» уведомил о внесении изменений в порядок предоставления мер поддержки.

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