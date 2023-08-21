В Ростовской области жара сменится сильными дождями

Синоптики предупредили жителей Ростовской области о сильных ливнях Фото: Кристина Круговых

В Ростовской области знойная жара сменится сильными ливнями. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков, до конца суток 21 августа в некоторых района области ожидаются неблагоприятные погодные условия. В муниципалитетах Ростовской области пройдут сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду. Поэтому жителям стоит быть внимательнее и по возможности не выходить на улицу во время непогоды.

Отметим, что водителям во время сильных ливней и грозы необходимо соблюдать безопасную скорость дистанцию на автодорогах, чтобы не допустить аварийных ситуаций. Кроме того, не следует парковать транспортное средство рядом с деревьями, рекламными щитами и других непрочных конструкций.

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