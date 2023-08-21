В Таганроге пройдет праздник в честь дня рождения Фаины Раневской

В Таганроге состоится ежегодный праздник в честь дня рождения Фаины Раневской Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге запланированы праздничные мероприятия в честь дня рождения Фаины Раневской. Программу городских акций опубликовали на сайте местной администрации.

Так, в этом году мероприятия пройдут в музеях и муниципальных учреждениях приморского города. Праздничные акции будут длиться с 25 по 27 августа.

Так, в первый день в 16 часов пройдет историко-музыкальный вечер «Актер и учитель – профессии родственные» во Дворце Алфераки. А 26 августа гостей и жителей города с 10 до 18 часов будут ждать красочные фотозоны на улице Петровской, 78 и Петровской, 83.

В этот же день в 11:30 запланирована экскурсия на ретропоезде «В гости к Раневской». А в полдень состоится еще одна экскурсия под названием «Раневская – линия жизни». Затем в 16 часов в Доме Чайковских пройдет творческий вечер «128-летию великой актрисы посвящается». Гостей ждет авторский спектакль артистов Таганрогского театра им. Чехова «Вишневый сад Фаины Раневской».

В воскресенье, 27 августа, запланирована не менее насыщенная программа. Так, в 11:30 гостей будет ждать новая экскурсия на электропоезде «Раневская. Анекдот из личной жизни». В это же время состоится другая программа на электропоезде «В Таганрог к Фаине Раневской». В 13 часов в Доме Чайковских начнется литературно-музыкальная гостиная «Фуфа великолепная» Таганрогской детской школы искусств. А с 14 до 17 часов на центральной аллее парка им. Горького будет работать передвижная выставка таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника ко дню рождения Фаины Раневской.

Кроме того, с 12 до 17 часов все желающие смогут посетить арт-пространство «Таганрогский трамвай» в парке им. Горького, где запланирована киноакция «Жить надо, чтобы помнили». А в 17 часов начнется театрально-музыкальное представление «Подайте даме труакар, или не волнуйтесь, зонтики!» в корпусе «Русское искусство» Таганрогского художественного музея.

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