Фестиваль сельского туризма и гастрономии «Хутор Фест» под Таганрогом 26 августа 2023: хороводы и песни у костра

Гостей фестиваля хотят погрузить в деревенскую жизнь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Третий фестиваль сельского туризма и гастрономии «Хутор Фест» 26 августа 2023 года предлагает гостям из Ростовской области и ее гостей погрузиться в атмосферу сельской жизни. Посвящать горожан в деревенскую жизнь будут в хуторе Петровском Неклиновского района, недалеко от Таганрога. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

В этом году тема фестиваля - «Лето на Хуторе»: она позволит городскому жителю погрузиться в атмосферу сельской жизни, поводить хороводы и походить босиком по тактильной эко-тропе, попробовать местные продукты, сделать атмосферные снимки и увезти сувениры, сделанные своими руками.

Фестиваль является уникальным событием в регионе и стране. Он популяризирует два новых направления — это органическая продукция и агротуризм.

Гостей ждет отдых за городом в живописной местности, полезная еда и продукция местных фермеров, фотозоны в стиле сельской эстетики, свыше 30 ремесленных мастер-классов в течение дня от ткачества из трав до гончарных и кузнечных мастерских, детская творческая и игровая зона, живая музыка на сцене и песни у костра, кемпинг и любование звездным небом вдали от города.

Участники фестиваля попробуют кашу из полбы, хлеб из пророщенного зерна без муки и дрожжей, а также хлеб из цельнозерновой муки, выпеченный в дровяной печи.

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