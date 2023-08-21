В Ростовской области нашли тело мужчины

Тело мужчины нашли в одном из районов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из районов Ростовской области обнаружили тело мужчины. Об этом сообщил собственный источник «КП-Ростов-на-Дону».

По предварительным данным, погибший мог быть военным. Его смерть может носить криминальный характер. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют специалисты. Ранее появилась информация, что человека мог сбить автомобиль, однако сейчас это лишь одна из версий, которая пока не подтверждена.

Официальной информации о произошедшем не поступала.

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