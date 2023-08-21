Глава администрации Ростова обсудил с послом Таиланда вопросы туризма, экономики и образования. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Сити-менеджер Ростова провел рабочую встречу с послом Таиланда Сасиватом Вонгсинсаватом. Об этом Алексей Логвиненко рассказал на своей странице в соцсетях 21 августа.

Основная цель визита – встреча с тайским сообществом Ростова. По словам гостя, тайские соотечественники чувствуют себя безопасно и комфортно в донской столице.

- В рамках деловой встречи мы обсудили вопросы нашего сотрудничества в различных сферах. Особый интерес со стороны тайской делегации вызвало развитие отношений в отрасли сельского хозяйства. Таиланд является крупным экспортером сельхозпродукции, - рассказал глава администрации Ростова.

По словам Алексея Логвиненко, посла заинтересовала продукция «Ростсельмаша». Отметим, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд приятно удивился, что в Ростове находятся сразу несколько ведущих вузов России.

- Господин Сасиват Вонгсинсават выступил с предложением наладить обмен экспертами в области научных разработок, которые будут интересны обеим сторонам. Затронули и отрасль туризма, в том числе въездного, - поделился Алексей Логвиненко.

Глава администрации отметил, что скорее всего у Ростова появится еще один город-побратим. В ходе беседы обсудили возможности установления партнерских отношений между Ростовом и городом Паттайя.

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