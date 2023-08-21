Россияне стали чаще оплачивать услуги ЖКХ с помощью онлайн-банка

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Все большее число россиян выбирает для оплаты жилищно-коммунальных услуг онлайн-сервисы банков. Во многом, это связано с отсутствием комиссии за перевод средств и с экономией времени.

Так, только в ВТБ число клиентов, регулярно оплачивающих расходы ЖКХ, увеличилось до 2 млн человек, а общий рост составил 25%. Каждый месяц эти клиенты совершают до 5 млн платежей на сумму почти в 10 млрд рублей.

Регулярно при проведении онлайн-платежей пополняется и список доступных к оплате поставщиков услуг. Сейчас таких организаций уже почти 50 тыс. по всей России.

- Сегодня у нас уже для 12,5 тысячи коммунальных организаций можно настроить автоплатежи и уведомления о новых счетах на оплату. До конца года мы планируем увеличить число таких поставщиков до 20 тысяч. И очень удобно, когда поставщик присылает плательщику квитанцию прямо на электронную почту. С августа банк открыл возможность чтения QR-кода через загрузку файлов PDF. При оплате коммунальных услуг в приложении необходимо однократно выбрать организацию или сканировать QR-код. Следующие счета будут появляться автоматически, как и напоминание об оплате. Заполнять реквизиты, контролировать даты не потребуется, - отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» банка ВТБ.