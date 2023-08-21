Пожарные и не только борются с огненной стихией. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Видео пожара в Зимовниковском лесничестве 21 августа 2023 года опубликовала пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области. Более 160 человек борются с огнем сейчас на территории Орловского района.

На кадрах, снятых пресс-службой экстренного ведомства, видно, что небо заволокло густым дымом. Пожарные машины, а их от МЧС привлечено 15 единиц, рассредоточены по полям. Огнеборцы сбивают водой пламя — горит трава в лесополосах.

Всего же в тушении пожара, по оперативным данным, задействованы 162 человека и 51 единица техники. С огнем борются сотрудники МСЧ, Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, лесного хозяйства и муниципалитета. И по информации «КП — Ростов-на-Дону» помощь продолжает прибывать — едут по подмогу сотрудники соседних лесничеств.

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