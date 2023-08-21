В Мариуполь из Ростовской области запустят морское судно «Метеор»

В конце сентября в Ростов поступят два морских судна для пассажирских перевозок в Мариуполь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из Ростовской области в Мариуполь начнут ходить морские суда «Метеор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ЦКБ Сергея Итальянцева.

Предприятие из Нижнего Новгорода готово поставить в Ростовскую область новые суда для морских перевозок в Мариуполь. Сергей Итальянцев сообщил, что уже в конце сентября в Ростов поступит пассажирское судно «Валдай». Всего в донской регион направят два морских средства.

По словам Сергея Итальянцева, Ростовская область также планирует приобрести морские судна «Метеор». Оно будет перевозить пассажиров по морю до Анапы и до Мариуполя.

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