Под Волгодонском из-за серьезного ДТП на трассе образовалась пробка

На трассе в Волгодонском районе из-за серьезной аварии образовалась пробка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Волгодонском из-за серьезного ДТП образовалась пробка. По данным «Яндекс.Карты», многокилометровая пробка образовалась в районе хутора Птапов на трассе «Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск». Движение автомобилей затрудненно в оба направления.

Отметим, что на трассе под Волгодонском вечером 21 августа в лобовом ДТП разбились восемь человек, четверо из них дети. На месте происшествия сейчас работают спецслужбы для выяснения всех обстоятельств трагедии. В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что движение по участку трассы перекрыто.

На место произошедшего выехали также следователи и криминалисты следственного управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в лобовом ДТП погибли восемь человек, из них четверо детей

На трассе под Волгодонском в аварии погибли восемь человек - из них четверо детей (подробнее)