В Волгодонской район на место ДТП выехали следователи и криминалисты

В Волгодонской район на место серьезной аварии выехали следователи и криминалисты СУ СКР по Ростовской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонской район на место серьезной аварии выехали следователи и криминалисты. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

- После проведения первоначальных следственных действий следствием будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что трагедия произошла вечером 21 августа на трассе «Ростов-на-Дону – Волгодонск» в районе хутора Потапов. В лобовом столкновении двух легковушек погибли восемь человек, из которых четверо детей. Медикам, прибывшим на место ДТП, оставалось лишь констатировать смерть людей. Сейчас на месте аварии продолжают работать экстренные службы. Движение по участку трассы перекрыто.

Согласно данным «Яндекс.Карты» на трассе из-за серьезного ДТП образовалась многокилометровая пробка.

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