Губернатор Ростовской области выразил соболезнования близким погибших в ДТП

Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших в аварии в Волгодонском районе. Фото: правительство Ростовской области

Глава Ростовской области выразил соболезнования близким погибших в аварии в Волгодонском районе. Об этом Василий Голубев сообщил на своей странице в соцсетях.

- На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего. Но жизни людей уже не вернуть. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших, - сообщил Василий Голубев.

Напомним, что смертельная авария произошла вечером 21 августа на трассе «Ростов-на-Дону – Волгодонск». В лобовом столкновении двух легковушек погибли восемь человек, в числе которых было четверо детей. От сильного удара автомобили смяло, как бумажный лист. Сейчас на месте трагедии продолжают работать спецслужбы для выяснения всех обстоятельств аварии. Движение по участку трассы перекрыто.

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