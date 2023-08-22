В Волгодонской район на место ДТП выехал зампрокурора Сергей Капитонов

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонской район наместо аварии с погибшими выехал зампрокурора Сергей Капитонов. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, - сообщили в региональном ведомстве.

На место трагедии выехал также прокурор Волгодонского района Олег Сидоров.

Напомним, что жуткая авария произошла вечером 21 августа. Две легковушки столкнулись на трассе «Ростов-на-Дону – Волгодонск». От сильного удара автомобили смяло, как бумажные листы. В результате аварии, на месте погибли восемь человек, в числе которых четверо детей. Глава Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования близким погибших.

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