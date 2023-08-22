В Ростовской области грузовик насмерть сбил 45-летнего мужчину

В Шахтах «Газ» насмерть сбил 45-летнего местного жителя. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Шахтах грузовик насмерть сбил 45-летнего мужчину. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 21 августа около 17 часов.

По предварительной информации, 45-летний водитель грузовика «Газ» оставил транспортное средство на улице Шапошникова, 9 и отлучился по своим делам. В этот момент транспорт покатился назад на уклоне. В результате, грузовик сбил 45-летнего стоящего человека. От полученных травм пешеход скончался на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что вечером 21 августа в Волгодонском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погибли восемь человек, четверо из которых дети в возрасте 3, 7, 9 и 10 лет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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