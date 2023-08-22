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НовостиОбщество22 августа 2023 6:54

18,8 га на окраине Новочеркасска освоит застройщик из Анапы

В Новочеркасске, в районе переулка Спасского, застроят участок больше 18 га
Ангелина СКИБА
Застройщик должен предусмотреть возведение жилых и социальных зданий

Застройщик должен предусмотреть возведение жилых и социальных зданий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области определили застройщика, который в рамках 7-летней аренды сможет освоить территорию в 187,9 тысячи кв. метров (18,8 га) на окраине Новочеркасска. Итоги торгов опубликовали на сайте «ДОМ.РФ».

Судя по протоколу, на право проведения комплексного развития территории претендовали две компании. Анапская ООО «Вертикаль» обошла местного застройщика, предложив на аукционе 15,6 млн рублей. Начальная цена лота составляла немногим более 6 млн рублей.

Напомним, речь идет о свободной территории в районе переулка Спасского. При планировке участков арендатор должен предусмотреть возведение жилых и нежилых зданий, в том числе социальных. Предполагается также создание транспортной и инженерной инфраструктуры.

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