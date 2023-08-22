Верховный суд разрешил завести дело в отношении экс-главы районного суда Ростова

Экс-судья из Ростова пытался оспорить разрешение на уголовные разбирательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возбуждение дела в отношении экс-председателя Железнодорожного суда Ростова-на-Дону поддержали в Верховном суде России. Об этом говорится на сайте инстанции.

Известно, что коллегия по административным делам рассмотрела обоснованность решения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС РФ) о даче согласия на уголовные разбирательства в отношении бывшего главы районного ростовского суда.

Иск от бывшего судьи поступил в июле 2023 года, тогда же материалы приняли к производству. Окончательный вердикт по вопросу вынесли на открытом заседании 21 августа 2023 года. Истец получил отказ.

Напомним, ранее возбуждение уголовного следствия в Верховном суде также не смогла оспорить экс-председатель Ростовского областного суда. Разрешение на разбирательства в отношении специалиста по просьбе главы СК Александра Бастрыкина еще в мае 2023 года утвердила комиссия ВККС России.

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