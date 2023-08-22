В число самых «ипотечных» регионов России вошли Югра, Новосибирская область и Красноярский край

Ипотека в России развивается стремительными темпами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты ВТБ проанализировали статистику по портфелю жилищных кредитов. Согласно данным банка, большинство ипотечных заемщиков проживает в ХМАО-Югре, Новосибирской области и Красноярском крае. В этих регионах – самая высокая доля заемщиков от общего числа клиентов. В Москве и Санкт-Петербурге значения находятся на уровне средних по стране.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Новосибирской области, лидирующих в рейтинге, доля ипотечных заемщиков составляет 14,2%. Это в 2 раза больше, чем в среднем по стране. В Красноярском крае, Республике Татарстан и Приморском крае этот показатель больше общероссийского уровня примерно в 1,5 раза. Список регионов-лидеров с 2021 года практически не изменился, за исключением лидера. В 2021 году первое место занимала Кировская область.

- Ипотека в нашей стране развивается стремительными темпами, и объем портфеля жилищных кредитов уже приближается к обычным потребительским. При этом ошибочно считать, что «ипотеку платит каждый второй россиянин», этот сегмент еще имеет значительный потенциал для роста. Сегодня среди всей аудитории банков ипотеку оформил в лучшем случае каждый 10-й клиент, ведь это серьезные кредитные обязательства на длительный срок, – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По его словам, ипотечный рейтинг показывает, что Москва и Санкт-Петербург лидерами рейтинга в пересчете на всю клиентскую базу не являются, а самые активные заемщики живут в региональных мегаполисах. Это связано с тем, что местные застройщики активно осваивают рынок.